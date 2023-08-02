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Андрусова / Андросова / Авдотия

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Андросов / Андрусов / Савва Афанасьевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Андросов / Андрусов / мл. Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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