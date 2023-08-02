Андрусова / Андросова / Авдотия
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович
Рождение ребёнка
1825
Рождение ребёнка
1828
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
1833
Сын: Андросов / Андрусов / мл. Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович
Смерть
Неизвестно