Андросова / Андрусова / Домникия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1860
Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич
Смерть
Неизвестно