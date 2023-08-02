Андросова / Андрусова / Домникия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросова / Андрусова / Домникия Ефимовна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.10.1860

Сын: Андросов / Андрусов / Яков Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Афанасьевич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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