Андрусова / Андросова / Евфросиния
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Просковия Федуловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Рождение ребёнка
1801
Сын: Андросов / Андрусов / Василий Федулович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Просковия Федуловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Варвара Федуловна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич
Смерть
Неизвестно