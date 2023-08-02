Андрусова / Андросова / Евфросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрусова / Андросова / Евфросиния

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Просковия Федуловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Андросов / Андрусов / Афанасия Федулович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Андросов / Андрусов / Василий Федулович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Просковия Федуловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Варвара Федуловна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федул Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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