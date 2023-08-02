Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Марина Федоровна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Просковья
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Просковья
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Просковья Федоровна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Просковья
Смерть
Неизвестно