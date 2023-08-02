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Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Мать: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Просковья

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Марина Федоровна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Просковья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Просковья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Просковья Федоровна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Просковья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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