Андрусова / Андросова / Просковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Марина Федоровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Просковья Федоровна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич
Смерть
Неизвестно