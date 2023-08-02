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Андрусова / Андросова / Просковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Марина Федоровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Просковья Федоровна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Федор Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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