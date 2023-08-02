Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Рождение ребёнка
1806
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Авдотия Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Авдотья
Смерть
Неизвестно