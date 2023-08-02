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Андрусова / Андросова / Авдотья

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1801

Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Авдотия Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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