Андрусова / Андросова / Авдотья
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Андросов / Андрусов / Кузьма Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1806
Сын: Андросов / Андрусов / Иван Иванович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Авдотия Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно