Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Андросов / Андрусов / Кузьма Прокофьевич

Мать: Андрусова / Андросова / Авдотья

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андрусова / Андросова / Татьяна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Феодора Онисимовна

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Татьяна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Онисимович

Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Татьяна

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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