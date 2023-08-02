Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Феодора Онисимовна
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Татьяна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Онисимович
Мать ребёнка: Андрусова / Андросова / Татьяна
Смерть
Неизвестно