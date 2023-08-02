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Андрусова / Андросова / Татьяна

Место рождения

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Андросов / Андрусов /) Феодора Онисимовна

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Андросов / Андрусов / Федор Онисимович

Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич

Клёповка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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