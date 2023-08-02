Андрусова / Андросова / Татьяна
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Андросов / Андрусов /) Феодора Онисимовна
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Андросов / Андрусов / Федор Онисимович
Отец ребёнка: Андросов / Андрусов / Онисим Кузьмич
Смерть
Неизвестно