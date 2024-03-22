Попов-Введенский Авив Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов-Введенский Авив Михайлович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Попов-Введенский Михаил Иванович

Мать: Попова-Введенская Марфа Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1784

Жена: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1785

Дочь: Попова-Введенская Татьяна Авивовна

Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Попов-Введенский Николай Авивович

Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Попов-Введенский Матвей Авивович

Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Попов-Введенский Иван Авивович

Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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