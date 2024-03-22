Попов-Введенский Авив Михайлович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Бракосочетание
1784
Рождение ребёнка
?.03.1785
Дочь: Попова-Введенская Татьяна Авивовна
Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Попов-Введенский Николай Авивович
Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Попов-Введенский Матвей Авивович
Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Попов-Введенский Иван Авивович
Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно