Попов-Введенский Иван Авивович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов-Введенский Иван Авивович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Попов-Введенский Авив Михайлович

Мать: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Попова-Введенская Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Попова-Введенская Павла Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Попова-Веденская Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Попова-Введенская Павла Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Попов-Введенский Фома Иванович

Мать ребёнка: Попова-Введенская Павла Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова-Введенская Павла Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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