Попова-Введенская Дарья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова-Введенская Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1784

Муж: Попов-Введенский Авив Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1785

Дочь: Попова-Введенская Татьяна Авивовна

Отец ребёнка: Попов-Введенский Авив Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Попов-Введенский Николай Авивович

Отец ребёнка: Попов-Введенский Авив Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Попов-Введенский Матвей Авивович

Отец ребёнка: Попов-Введенский Авив Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Попов-Введенский Иван Авивович

Отец ребёнка: Попов-Введенский Авив Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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