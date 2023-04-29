Попова-Введенская Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1784
Рождение ребёнка
?.03.1785
Дочь: Попова-Введенская Татьяна Авивовна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Авив Михайлович
Рождение ребёнка
1791
Сын: Попов-Введенский Николай Авивович
Отец ребёнка: Попов-Введенский Авив Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Попов-Введенский Матвей Авивович
Отец ребёнка: Попов-Введенский Авив Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Попов-Введенский Иван Авивович
Отец ребёнка: Попов-Введенский Авив Михайлович
Смерть
Неизвестно