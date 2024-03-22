Попов-Введенский Николай Авивович
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Рождение ребёнка
1814
Сын: Попов-Введенский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Попов-Введенский Кирилл Николаевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Попов-Введенский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Попов-Введенский Пётр Николаевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно