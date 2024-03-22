Попов-Введенский Николай Авивович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов-Введенский Николай Авивович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Попов-Введенский Авив Михайлович

Мать: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Сын: Попов-Введенский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Попов-Введенский Кирилл Николаевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Попов-Введенский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Попов-Введенский Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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