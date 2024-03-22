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Попов-Введенский Иван Николаевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Попов-Введенский Николай Авивович

Мать: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Попова-Введенская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Попова-Введенская Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Попова-Введенская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова-Введенская Мария Александровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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