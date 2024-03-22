Попов-Введенский Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Попова-Введенская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Александровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Попова-Введенская Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Александровна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Попова-Введенская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно