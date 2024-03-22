Попова-Введенская Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Попова-Введенская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Попова-Введенская Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Попова-Введенская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно