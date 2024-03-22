Попов-Введенский Матвей Авивович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов-Введенский Матвей Авивович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1794

Дата смерти

23.06.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Попов-Введенский Авив Михайлович

Мать: Попова-Введенская Дарья Ивановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов-Введенский Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Попов-Введенский Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Попов-Введенский Ираклий Матвеевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Попов-Введенский Авив Матвеевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Попов-Введенский Пётр Матвеевич

Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.06.1880 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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