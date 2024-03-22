Попов-Введенский Матвей Авивович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти23.06.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1829
Сын: Попов-Введенский Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Попов-Введенский Кирилл Матвеевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Попов-Введенский Ираклий Матвеевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Попов-Введенский Авив Матвеевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Попов-Введенский Пётр Матвеевич
Мать ребёнка: Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1880 ст.