Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов-Введенский Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Попов-Введенский Кирилл Матвеевич

Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Попов-Введенский Ираклий Матвеевич

Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Попов-Введенский Авив Матвеевич

Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Попов-Введенский Пётр Матвеевич

Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов-Введенский Матвей Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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