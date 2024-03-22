Попова-Введенская Елизавета Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Рождение ребёнка
1829
Сын: Попов-Введенский Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Попов-Введенский Кирилл Матвеевич
Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Попов-Введенский Ираклий Матвеевич
Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Попов-Введенский Авив Матвеевич
Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Попов-Введенский Пётр Матвеевич
Отец ребёнка: Попов-Введенский Матвей Авивович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно