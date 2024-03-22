Попова-Введенская Павла Степановна
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Попова-Введенская Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Авивович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Попова-Веденская Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Авивович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Попов-Введенский Фома Иванович
Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Авивович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно