Попова-Введенская Павла Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова-Введенская Павла Степановна

Попова-Введенская Павла Степановна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Попова-Введенская Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Попова-Веденская Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Попов-Введенский Фома Иванович

Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов-Введенский Иван Авивович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close