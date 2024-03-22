Попова-Введенская Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова-Введенская Марфа Фёдоровна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов-Введенский Авив Михайлович

Отец ребёнка: Попов-Введенский Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Попов-Введенский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Попов-Введенский Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бовыкина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Попов-Введенский Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов-Введенский Михаил Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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