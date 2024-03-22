Попова-Введенская Марфа Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1761
Сын: Попов-Введенский Авив Михайлович
Отец ребёнка: Попов-Введенский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Попов-Введенский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Попов-Введенский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бовыкина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Попов-Введенский Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно