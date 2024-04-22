Бовыкина (Попова-Введенская) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бовыкина (Попова-Введенская) Мария Михайловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов-Введенский Михаил Иванович

Мать: Попова-Введенская Марфа Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
28.02.1785 ст.

Муж: Бовыкин Тихон Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.07.1790 ст.

Сын: Бовыкин Иван Тихонович

Отец ребёнка: Бовыкин Тихон Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.07.1792 ст.

Сын: Бовыкин Николай Тихонович

Отец ребёнка: Бовыкин Тихон Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.07.1795 ст.

Сын: Бовыкин Александр Тихонович

Отец ребёнка: Бовыкин Тихон Иванович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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