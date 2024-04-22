Бовыкина (Попова-Введенская) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
28.02.1785 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1790 ст.
Отец ребёнка: Бовыкин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1792 ст.
Сын: Бовыкин Николай Тихонович
Отец ребёнка: Бовыкин Тихон Иванович
Рождение ребёнка
30.07.1795 ст.
Сын: Бовыкин Александр Тихонович
Отец ребёнка: Бовыкин Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно