Попов-Введенский Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Попов-Введенский Иван
Рождение ребёнка
1761
Сын: Попов-Введенский Авив Михайлович
Мать ребёнка: Попова-Введенская Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Попов-Введенский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1771
Сын: Попов-Введенский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Попова-Введенская Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бовыкина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Попова-Введенская Марфа Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно