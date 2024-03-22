Попов-Введенский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов-Введенский Михаил Иванович

Попов-Введенский Михаил Иванович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Попов-Введенский Иван

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1761

Сын: Попов-Введенский Авив Михайлович

Мать ребёнка: Попова-Введенская Марфа Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Попов-Введенский Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Попов-Введенский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Попова-Введенская Марфа Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бовыкина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Попова-Введенская Марфа Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова-Введенская Марфа Фёдоровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close