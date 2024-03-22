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Попов-Введенский Иван Михайлович

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Попов-Введенский Михаил Иванович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Попов-Введенский Александр Иванович

Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Попов-Введенский Яков Иванович

Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова-Введенская Мария Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1839
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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