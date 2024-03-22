Попов-Введенский Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Попов-Введенский Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Попов-Введенский Александр Иванович
Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Попов-Введенский Яков Иванович
Мать ребёнка: Попова-Введенская Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1839