Попова-Введенская Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Сын: Попов-Введенский Александр Иванович
Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Попов-Введенский Яков Иванович
Отец ребёнка: Попов-Введенский Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно