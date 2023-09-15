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Фалилеев Евграф

Место рождения

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Между 1862 и 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1862 и 1872

Отец: Фалилеев Отец

Мать: ?

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фалилеев) Дарья Евграфовна

Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фалилеев ?

Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1885

Дочь: Писарева (Фалилеева) Феоклета (Нина) Евграфовна

Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1895

Сын: Фалилеев Василий Евграфович

Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Фалилеев Александр Евграфович

Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Фалилеев Константин Евграфович

Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Сомова (Фалилеева) Антонина Евграфовна

Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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