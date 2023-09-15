Фалилеев Евграф
Место рождения
Дата рожденияМежду 1862 и 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Фалилеев Отец
Мать: ?
Дочь: (Фалилеев) Дарья Евграфовна
Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна
Дочь: Писарева (Фалилеева) Феоклета (Нина) Евграфовна
Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна
Сын: Фалилеев Василий Евграфович
Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна
Сын: Фалилеев Александр Евграфович
Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна
Сын: Фалилеев Константин Евграфович
Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна
Дочь: Сомова (Фалилеева) Антонина Евграфовна
Мать ребёнка: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна