Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Пьянков Михаил Прокопиев
Мать: Пьянкова Ольга Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Фалилеев) Дарья Евграфовна
Отец ребёнка: Фалилеев Евграф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фалилеев ?
Отец ребёнка: Фалилеев Евграф
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1885
Дочь: Писарева (Фалилеева) Феоклета (Нина) Евграфовна
Отец ребёнка: Фалилеев Евграф
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1895
Сын: Фалилеев Василий Евграфович
Отец ребёнка: Фалилеев Евграф
Рождение ребёнка
Около 1899
Сын: Фалилеев Александр Евграфович
Отец ребёнка: Фалилеев Евграф
Рождение ребёнка
20.05.1901
Сын: Фалилеев Константин Евграфович
Отец ребёнка: Фалилеев Евграф
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Сомова (Фалилеева) Антонина Евграфовна
Отец ребёнка: Фалилеев Евграф