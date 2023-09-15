Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Пьянков Михаил Прокопиев

Мать: Пьянкова Ольга Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фалилеев) Дарья Евграфовна

Отец ребёнка: Фалилеев Евграф

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фалилеев ?

Отец ребёнка: Фалилеев Евграф

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1885

Дочь: Писарева (Фалилеева) Феоклета (Нина) Евграфовна

Отец ребёнка: Фалилеев Евграф

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1895

Сын: Фалилеев Василий Евграфович

Отец ребёнка: Фалилеев Евграф

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1899

Сын: Фалилеев Александр Евграфович

Отец ребёнка: Фалилеев Евграф

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.05.1901

Сын: Фалилеев Константин Евграфович

Отец ребёнка: Фалилеев Евграф

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Сомова (Фалилеева) Антонина Евграфовна

Отец ребёнка: Фалилеев Евграф

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

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