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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1872
Сын: Фалилеев Евграф
Отец ребёнка: Фалилеев Отец
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Фалилеев Афанасий
Отец ребёнка: Фалилеев Отец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалилеев Отец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалилеев Отец