Фалилеев Отец
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1872
Сын: Фалилеев Евграф
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Фалилеев Афанасий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно