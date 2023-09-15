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Фалилеев Отец

Место рождения

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Между 1862 и 1872 г.р.
Около 1878 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1872

Сын: Фалилеев Евграф

Мать ребёнка: ?

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Фалилеев Афанасий

Мать ребёнка: ?

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
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