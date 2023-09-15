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Фалилеев Василий Евграфович

Место рождения

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Между 1888 и 1895

Дата смерти

Около 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1895

Отец: Фалилеев Евграф

Мать: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Фалилеева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Фалилеева Елена

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: (Фалилеева) Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Фалилеева Елена

Смерть
Около 1923

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