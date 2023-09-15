Фалилеев Василий Евграфович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1888 и 1895
Дата смертиОколо 1923
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1895
Отец: Фалилеев Евграф
Мать: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Фалилеева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Фалилеева Елена
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: (Фалилеева) Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Фалилеева Елена
Смерть
Около 1923