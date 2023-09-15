(Фалилеев) Дарья Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фалилеев) Дарья Евграфовна

Место рождения

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1862 и 1872 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Дети

1921 г.р.
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Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фалилеев Евграф

Мать: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1921

Сын: Темников Фёдор Семенович

Отец ребёнка: Темников Семен Анистафорович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темников Семен Анистафорович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темников Семен Анистафорович

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