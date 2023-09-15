(Фалилеев) Дарья Евграфовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фалилеев Евграф
Мать: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Темников Семен Анистафорович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темников Семен Анистафорович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темников Семен Анистафорович