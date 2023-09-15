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Фалилеев Александр Евграфович

Место рождения

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1899

Пол

Мужской

Отец

Между 1862 и 1872 г.р.

Мать

Около 1868 г.р.

Жена

Дети

После 1922 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Фалилеев Евграф

Мать: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1922

Сын: Фалилеев Василий Александрович

Мать ребёнка: Фалилеева (Семенихина (Сименихина)) Мария Николаевна

Бракосочетание
После 1922

Жена: Фалилеева (Семенихина (Сименихина)) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фалилеева (Семенихина (Сименихина)) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
До 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фалилеева Анна

Развод
После 1925

Жена: Фалилеева (Семенихина (Сименихина)) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
После 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фалилеева Анна

Рождение ребёнка
После 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фалилеева Анна

Рождение ребёнка
После 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фалилеева Анна

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