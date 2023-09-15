Фалилеев Александр Евграфович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1899
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Фалилеев Евграф
Мать: Пьянникова (Пьянкова) (Пьянкова (Пьянникова)) Праскевья (Парасковья) Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1922
Сын: Фалилеев Василий Александрович
Мать ребёнка: Фалилеева (Семенихина (Сименихина)) Мария Николаевна
Бракосочетание
После 1922
Рождение ребёнка
Около 1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фалилеева (Семенихина (Сименихина)) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
До 1925
Развод
После 1925
Рождение ребёнка
После 1925
Рождение ребёнка
После 1925
Рождение ребёнка
После 1925