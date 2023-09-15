Фалилеев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалилеев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фалилеев Евграф

Мать: Пьянникова (пьянкова) Праскевья (Парасковья) Михайловна

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