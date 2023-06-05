Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна 19.10.1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 19.10.1886

умерла 02.02.1965, США

Отец
Голенищев-Кутузов Александр Васильевич19.03.1846 г.р.
Мать
Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна27.03.1846 г.р.
Супруги
Мейендорф Лёв Фёдорович16.10.1876 г.р.
Бутурлин Сергей Сергеевич15.03.1885 г.р.
Дети
Мейендорф Александр Львович05.04.1910 г.р.
Марр (Мейендорф) Татьяна Львовна1912 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1886

Отец: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

Мать: Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна

Бракосочетание
1909

Муж: Мейендорф Лёв Фёдорович

Рождение ребёнка
05.04.1910

Сын: Мейендорф Александр Львович

Отец ребёнка: Мейендорф Лёв Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Марр (Мейендорф) Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Мейендорф Лёв Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1913

Сын: Мейендорф Фёдор Львович

Отец ребёнка: Мейендорф Лёв Фёдорович

Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мейендорф Ирина Львовна

Отец ребёнка: Мейендорф Лёв Фёдорович

Бракосочетание
07.06.1931

Муж: Бутурлин Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
14.03.1932

Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Бутурлин Сергей Сергеевич

США

Смерть
02.02.1965
США

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