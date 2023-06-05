Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна
женский, родилась 19.10.1886
умерла 02.02.1965, США
ОтецГоленищев-Кутузов Александр Васильевич19.03.1846 г.р.
МатьГоленищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна27.03.1846 г.р.
Супруги
Мейендорф Лёв Фёдорович16.10.1876 г.р.
Бутурлин Сергей Сергеевич15.03.1885 г.р.
Дети
Мейендорф Александр Львович05.04.1910 г.р.
Марр (Мейендорф) Татьяна Львовна1912 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1886
Бракосочетание
1909
Рождение ребёнка
05.04.1910
Сын: Мейендорф Александр Львович
Отец ребёнка: Мейендорф Лёв Фёдорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Марр (Мейендорф) Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Мейендорф Лёв Фёдорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Мейендорф Лёв Фёдорович
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мейендорф Ирина Львовна
Отец ребёнка: Мейендорф Лёв Фёдорович
Бракосочетание
07.06.1931
Рождение ребёнка
14.03.1932
Сын: Бутурлин Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Бутурлин Сергей Сергеевич
США
Смерть
02.02.1965
США