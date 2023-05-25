Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.03.1846

Дата смерти

01.08.1934

Пол

Женский

Отец

1819 г.р.

Мать

1820 г.р.

Муж

1843 г.р.
1846 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1846

Отец: Оболенский-Нелединский-Мелецкий (Оболенский) Сергей Александрович

Мать: Оболенская-Нелединская-Мелецкая (Мезенцева) Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.04.1865

Муж: Трубецкой Иван Сергеевич

Бракосочетание
1879

Муж: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Граббе (Голенищева-Кутузова) Марина Александровна

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Голенищев-Кутузов Василий Александрович

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
11.06.1883

Дочь: Лёвшина (Голенищева-Кутузова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.07.1885

Сын: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Голенищева-Кутузова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
19.10.1886

Дочь: Бутурлина (Голенищева-Кутузова) Софья Александровна

Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

Смерть
01.08.1934

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