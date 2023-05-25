Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна
Место рождения
Дата рождения27.03.1846
Дата смерти01.08.1934
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1846
Отец: Оболенский-Нелединский-Мелецкий (Оболенский) Сергей Александрович
Мать: Оболенская-Нелединская-Мелецкая (Мезенцева) Наталья Владимировна
Бракосочетание
21.04.1865
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
1880
Рождение ребёнка
1882
Рождение ребёнка
11.06.1883
Дочь: Лёвшина (Голенищева-Кутузова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.07.1885
Сын: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Голенищева-Кутузова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
19.10.1886
Смерть
01.08.1934