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Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1846

Дата смерти

23.08.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1879

Жена: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Граббе Марина Александровна

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
1882

Сын: Голенищев-Кутузов Василий Александрович

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
11.06.1883

Дочь: Лёвшина Наталья Александровна

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.07.1885

Сын: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.10.1886

Дочь: Бутурлина Софья Александровна

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Голенищева-Кутузова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна

Смерть
23.08.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург