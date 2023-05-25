Голенищев-Кутузов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1846
Дата смерти23.08.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Граббе Марина Александровна
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
1882
Сын: Голенищев-Кутузов Василий Александрович
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
11.06.1883
Дочь: Лёвшина Наталья Александровна
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
04.07.1885
Сын: Голенищев-Кутузов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
19.10.1886
Дочь: Бутурлина Софья Александровна
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Голенищева-Кутузова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна
Смерть
23.08.1897