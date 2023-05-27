Лёвшина (Голенищева-Кутузова) Наталья Александровна
женский, родилась 11.06.1883, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
умерла 10.10.1963, г. Ла-Сель-Сен-Клу, Ивлин, Иль-де-Франс, Французская республика
ОтецГоленищев-Кутузов Александр Васильевич19.03.1846 г.р.
МатьГоленищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна27.03.1846 г.р.
Супруги
Лёвшин Дмитрий Фёдорович19.05.1876 г.р.
Дети
Шидловская (Лёвшина) Надежда Дмитриевна02.01.1904 г.р.
Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна1905 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1883
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Бракосочетание
07.02.1903
Рождение ребёнка
02.01.1904
Дочь: Шидловская (Лёвшина) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
15.10.1906
Сын: Лёвшин Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
28.11.1908
Дочь: Шереметева (Лёвшина) Марина Дмитриевна
Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
29.12.1911
Сын: Лёвшин Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лёвшин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович
Смерть
10.10.1963
г. Ла-Сель-Сен-Клу, Ивлин, Иль-де-Франс, Французская республика