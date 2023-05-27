Лёвшина (Голенищева-Кутузова) Наталья Александровна 11.06.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Лёвшина (Голенищева-Кутузова) Наталья Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.06.1883, Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

умерла 10.10.1963, г. Ла-Сель-Сен-Клу, Ивлин, Иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Голенищев-Кутузов Александр Васильевич19.03.1846 г.р.
Мать
Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна27.03.1846 г.р.
Супруги
Лёвшин Дмитрий Фёдорович19.05.1876 г.р.
Дети
Шидловская (Лёвшина) Надежда Дмитриевна02.01.1904 г.р.
Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна1905 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1883

Отец: Голенищев-Кутузов Александр Васильевич

Мать: Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
02.01.1904

Дочь: Шидловская (Лёвшина) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
15.10.1906

Сын: Лёвшин Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Шереметева (Лёвшина) Марина Дмитриевна

Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Лёвшин Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1917

Сын: Лёвшин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Смерть
10.10.1963
г. Ла-Сель-Сен-Клу, Ивлин, Иль-де-Франс, Французская республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.