Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1905

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Мать: Лёвшина (Голенищева-Кутузова) Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сомов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Сомов Николай Николаевич

Бракосочетание
06.03.1932

Муж: Сомов Николай Николаевич

5 март 1932 брачный контракт: Касабланка, Марокко, 6 март 1932 брак: Рабат, Марокко, Воскресенский храм, обыск производил иеромонах Варсонофий (Толстухин). Поручители: Александр Андреевич Балашев, Але... Показать все
Рождение ребёнка
1933

Сын: Сомов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Сомов Николай Николаевич

Смерть
1945

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