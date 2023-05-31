Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сомов Николай Николаевич
Бракосочетание
06.03.1932
5 март 1932 брачный контракт: Касабланка, Марокко, 6 март 1932 брак: Рабат, Марокко, Воскресенский храм, обыск производил иеромонах Варсонофий (Толстухин). Поручители: Александр Андреевич Балашев, Але... Показать все
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Сомов Николай Николаевич