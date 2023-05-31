Сомов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСомов Николай Николаевич

Сомов Николай Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1897

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1897

Отец: Сомов Николай Сергеевич

Мать: Сомова (Мейендорф) Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сомов Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна

Бракосочетание
06.03.1932

Жена: Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна

5 март 1932 брачный контракт: Касабланка, Марокко, 6 март 1932 брак: Рабат, Марокко, Воскресенский храм, обыск производил иеромонах Варсонофий (Толстухин). Поручители: Александр Андреевич Балашев, Але... Показать все
Рождение ребёнка
1933

Сын: Сомов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна

Смерть
1979

Мы используем куки для улучшения работы сайта.