Сомов Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1897
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
06.03.1932
5 март 1932 брачный контракт: Касабланка, Марокко, 6 март 1932 брак: Рабат, Марокко, Воскресенский храм, обыск производил иеромонах Варсонофий (Толстухин). Поручители: Александр Андреевич Балашев, Але... Показать все
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Сомова (Лёвшина) Ирина Дмитриевна
Смерть
1979