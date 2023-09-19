Сомов Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.03.1866
Дата смерти11.09.1913
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.09.1896
Рождение ребёнка
?.07.1897
Мать ребёнка: Сомова (Мейендорф) Александра Фёдоровна
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Сомова (Мейендорф) Александра Фёдоровна
Смерть
11.09.1913
Место погребения: Воскресенское кладбище, 9 станция Фонтана, Odesa, Odessa Oblast, Ukraine