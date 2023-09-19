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Сомов Николай Сергеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

10.03.1866

Дата смерти

11.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
27.09.1896

Жена: Сомова (Мейендорф) Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
?.07.1897

Сын: Сомов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сомова (Мейендорф) Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
1900

Сын: Сомов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Сомова (Мейендорф) Александра Фёдоровна

Смерть
11.09.1913
Место погребения: Воскресенское кладбище, 9 станция Фонтана, Odesa, Odessa Oblast, Ukraine

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