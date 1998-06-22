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Лёвшин Дмитрий Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.12.1911

Дата смерти

22.06.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911

Отец: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Мать: Лёвшина Наталья Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1946

Жена: Лёвшина Мария Марта Константиновна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Хлебникова Мария-Констанция Дмитриевна

Мать ребёнка: Лёвшина Мария Марта Константиновна

г. Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
1948

Сын: Лёвшин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Лёвшина Мария Марта Константиновна

Королевство Бельгия
Смерть
22.06.1998
комунна Драгиньян, Вар, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика
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