Лёвшин Дмитрий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения29.12.1911
Дата смерти22.06.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1911
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Хлебникова Мария-Констанция Дмитриевна
Мать ребёнка: Лёвшина Мария Марта Константиновна
г. Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
1948
Сын: Лёвшин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Лёвшина Мария Марта Константиновна
Королевство Бельгия
Смерть
22.06.1998
комунна Драгиньян, Вар, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика