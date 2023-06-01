Лёвшина (Крузенштерн) Мария Марта Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёвшина (Крузенштерн) Мария Марта Константиновна

Место рождения

г. Берлин, Германское государство

Дата рождения

23.01.1921

Дата смерти

11.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Берлин, Германское государство
Бракосочетание
1946

Муж: Лёвшин Дмитрий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Хлебникова Мария-Констанция Дмитриевна

Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Дмитриевич

г. Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
1948

Сын: Лёвшин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Дмитриевич

Королевство Бельгия
Смерть
11.05.1980
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Погибла в ДТП
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