Лёвшина (Крузенштерн) Мария Марта Константиновна
Место рожденияг. Берлин, Германское государство
Дата рождения23.01.1921
Дата смерти11.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1946
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Хлебникова Мария-Констанция Дмитриевна
Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Дмитриевич
г. Версаль, Ивелин, Иль-де-Франс, Четвёртая Французская республика
Рождение ребёнка
1948
Сын: Лёвшин Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Лёвшин Дмитрий Дмитриевич
Королевство Бельгия
Смерть
11.05.1980
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
Погибла в ДТП