Шереметева (Лёвшина) Марина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметева (Лёвшина) Марина Дмитриевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

28.11.1908

Дата смерти

17.11.2001

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908

Отец: Лёвшин Дмитрий Фёдорович

Мать: Лёвшина Наталья Александровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
21.11.1930

Муж: Шереметев Пётр Петрович

г. Сен-Мор-де-Фоссе, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
13.09.1931

Сын: Шереметев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Петрович

г. Кенитра, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
14.09.1931

Сын: Шереметев Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Петрович

г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
?.12.1933

Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Прасковья Петровна

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Петрович

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Шереметева Наталья Петровна

Отец ребёнка: Шереметев Пётр Петрович

Смерть
17.11.2001
г. Рабат, Королевство Марокко