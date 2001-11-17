Шереметева (Лёвшина) Марина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1908
Дата смерти17.11.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1908
Бракосочетание
21.11.1930
г. Сен-Мор-де-Фоссе, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
13.09.1931
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Петрович
г. Кенитра, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
14.09.1931
Сын: Шереметев Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Петрович
г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
?.12.1933
Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Прасковья Петровна
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Петрович
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Шереметева Наталья Петровна
Отец ребёнка: Шереметев Пётр Петрович
Смерть
17.11.2001
г. Рабат, Королевство Марокко