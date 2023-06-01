Шереметев Пётр Петрович
Место рожденияг. Кенитра, Французское Марокко, Третья Французская республика
Дата рождения13.09.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931
г. Кенитра, Французское Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
С 09.11.1961 по 1975
Жена: Де Витт Мари-Эжени
Бракосочетание
02.12.1986
Рождение ребёнка
10.08.1990
Дочь: Шереметева Ксения Петровна
Мать ребёнка: Дане Элизабет-Моник-Мари-Эме
Рождение ребёнка
27.01.1993
Мать ребёнка: Дане Элизабет-Моник-Мари-Эме