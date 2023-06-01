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Шереметев Пётр Петрович

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Место рождения

г. Кенитра, Французское Марокко, Третья Французская республика

Дата рождения

13.09.1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1931

Отец: Шереметев Пётр Петрович

Мать: Шереметева Марина Дмитриевна

г. Кенитра, Французское Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
С 09.11.1961 по 1975

Жена: Де Витт Мари-Эжени

Бракосочетание
02.12.1986

Жена: Дане Элизабет-Моник-Мари-Эме

Рождение ребёнка
10.08.1990

Дочь: Шереметева Ксения Петровна

Мать ребёнка: Дане Элизабет-Моник-Мари-Эме

Рождение ребёнка
27.01.1993

Сын: Шереметев Борис Петрович

Мать ребёнка: Дане Элизабет-Моник-Мари-Эме