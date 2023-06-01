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Шереметев Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1993

Пол

Мужской

Отец

1931 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1993

Отец: Шереметев Пётр Петрович

Мать: Дане Элизабет-Моник-Мари-Эме