Шереметева Ксения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шереметева Ксения Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1990

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1990

Отец: Шереметев Пётр Петрович

Мать: Дане Элизабет-Моник-Мари-Эме

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