Шереметев Дмитрий Петрович
Место рожденияг. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Французское Марокко, Третья Французская республика
Дата рождения14.09.1931
Дата смерти10.07.1932
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1931
г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Французское Марокко, Третья Французская республика
Смерть
10.07.1932
г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Французское Марокко, Третья Французская республика