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Шереметев Дмитрий Петрович

Место рождения

г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Французское Марокко, Третья Французская республика

Дата рождения

14.09.1931

Дата смерти

10.07.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1931

Отец: Шереметев Пётр Петрович

Мать: Шереметева Марина Дмитриевна

г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Французское Марокко, Третья Французская республика
Смерть
10.07.1932
г. Кенитра, Гарб-Храрда-Бени-Хссен, Французское Марокко, Третья Французская республика
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