Де Мазьер Де Шамбон (Шереметева) Прасковья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Мазьер Де Шамбон (Шереметева) Прасковья Петровна

Место рождения

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика

Дата рождения

?.12.1933

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1933

Отец: Шереметев Пётр Петрович

Мать: Шереметева Марина Дмитриевна

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
?.03.1956

Муж: Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич

Рождение ребёнка
11.05.1960

Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Наталья

Отец ребёнка: Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич

г. Рабат, Королевство Марокко
Рождение ребёнка
25.01.1963

Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Екатерина

Отец ребёнка: Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич

г. Рабат, Королевство Марокко