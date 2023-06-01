Де Мазьер Де Шамбон (Шереметева) Прасковья Петровна
Место рожденияг. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Дата рождения?.12.1933
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1933
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
?.03.1956
Рождение ребёнка
11.05.1960
Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Наталья
Отец ребёнка: Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич
г. Рабат, Королевство Марокко
Рождение ребёнка
25.01.1963
Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Екатерина
Отец ребёнка: Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич
г. Рабат, Королевство Марокко