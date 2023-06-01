Де Мазьер Де Шамбон Наталья 11.05.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Де Мазьер Де Шамбон Наталья

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.05.1960, г. Рабат, Королевство Марокко

умерла 1993, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

Отец
Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич30.08.1930 г.р.
Мать
Де Мазьер Де Шамбон (Шереметева) Прасковья Петровна?.12.1933 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1960

Отец: Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич

Мать: Де Мазьер Де Шамбон (Шереметева) Прасковья Петровна

г. Рабат, Королевство Марокко

Смерть
1993
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика

1993 похороны: Париж, Франция, кладбище Монпарнас

Мы используем куки для улучшения работы сайта.