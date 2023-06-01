Де Мазьер Де Шамбон Наталья
женский, родилась 11.05.1960, г. Рабат, Королевство Марокко
умерла 1993, г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика
ОтецДе Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич30.08.1930 г.р.
МатьДе Мазьер Де Шамбон (Шереметева) Прасковья Петровна?.12.1933 г.р.
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Рождение
11.05.1960
Отец: Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич
г. Рабат, Королевство Марокко
Смерть
1993
г. Париж, Иль-де-Франс, Французская республика