Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич
Место рожденияг. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Дата рождения30.08.1930
Дата смерти08.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1930
г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
?.03.1956
Рождение ребёнка
11.05.1960
Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Наталья
Мать ребёнка: Де Мазьер Де Шамбон Прасковья Петровна
г. Рабат, Королевство Марокко
Рождение ребёнка
25.01.1963
Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Екатерина
Мать ребёнка: Де Мазьер Де Шамбон Прасковья Петровна
г. Рабат, Королевство Марокко
Смерть
08.05.2020
г. Рабат, Королевство Марокко,
10 июнь 2020 похороны: Рабат