Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Де Мазьер Де Шамбон Патрикий Сергеевич

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Место рождения

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика

Дата рождения

30.08.1930

Дата смерти

08.05.2020

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Рабат, Французское Марокко, Третья Французская республика
Бракосочетание
?.03.1956

Жена: Де Мазьер Де Шамбон Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
11.05.1960

Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Наталья

Мать ребёнка: Де Мазьер Де Шамбон Прасковья Петровна

г. Рабат, Королевство Марокко
Рождение ребёнка
25.01.1963

Дочь: Де Мазьер Де Шамбон Екатерина

Мать ребёнка: Де Мазьер Де Шамбон Прасковья Петровна

г. Рабат, Королевство Марокко
Смерть
08.05.2020
г. Рабат, Королевство Марокко,
10 июнь 2020 похороны: Рабат
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