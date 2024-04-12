Оболенский-Нелединский-Мелецкий (Оболенский) Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения06.12.1819
Дата смерти26.06.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1819
Бракосочетание
1842
Рождение ребёнка
24.11.1843
Рождение ребёнка
27.03.1846
Дочь: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
31.03.1847
Сын: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
1848
Рождение ребёнка
12.06.1850
Сын: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Платон Сергеевич
Мать ребёнка: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
14.02.1852
Смерть
26.06.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург