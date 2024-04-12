Оболенский-Нелединский-Мелецкий (Оболенский) Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенский-Нелединский-Мелецкий (Оболенский) Сергей Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.12.1819

Дата смерти

26.06.1882

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1789 г.р.

Жена

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1819

Отец: Оболенский Александр Петрович

Мать: Оболенская Аграфена Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1842

Жена: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
24.11.1843

Сын: Оболенский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
27.03.1846

Дочь: Голенищева-Кутузова Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.03.1847

Сын: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1848

Сын: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Валериан Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
12.06.1850

Сын: Оболенский-Нелединский-Мелецкий Платон Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.02.1852

Сын: Оболенский Аркадий Сергеевич

Мать ребёнка: Оболенская-Нелединская-Мелецкая Наталья Владимировна

Смерть
26.06.1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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