Трубецкой Иван Сергеевич
мужской, родился 13.05.1843, Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
умер 17.03.1874, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна27.03.1846 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
21.04.1865
Смерть
17.03.1874
Москва, город федерального значения Москва