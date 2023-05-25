Трубецкой Иван Сергеевич 13.05.1843 — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкой Иван Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 13.05.1843, Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

умер 17.03.1874, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна27.03.1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Оек, Иркутский муниципальный район, Иркутская область

Бракосочетание
21.04.1865

Жена: Голенищева-Кутузова (Оболенская) Вера Сергеевна

Смерть
17.03.1874
Москва, город федерального значения Москва

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